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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 12:09 صباحاً - أدمن 8 دقائق مضت المرصد 17 زيارة
صحيفة المرصد – أ ف ب : يطلق الجيش اللبناني الخميس المقبل رحلات جوية مخصصة للمدنيين للتجول فوق لبنان، في خطوة من شأنها توفير عائدات مالية للقوات المسلحة التي طالتها تداعيات الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وأفاد الجيش على موقعه الإلكتروني عن بدء تسيير رحلات بعنوان “لبنان.. من فوق” في الأول من يوليو، على متن طوافة من طراز “رايفن” من قاعدتي عمشيت (شمال) ورياق (شرق).
وأوضح أنه على الراغبين أن يسجلوا أسماءهم على منصة خاصة، على ألا يتجاوز عدد ركاب الرحلة الواحدة التي تبلغ مدتها 15 دقيقة ثلاثة أشخاص، مقابل بدل مادي قيمته 150 دولارا تدفع نقدا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لأول مرة الجيش اللبناني يتخذ هذه الخطوة الغريبة لدعم ميزانيته وسط الانهيار الاقتصادي بالبلاد! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.