نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده من 30 يونيو حتي 6 يوليو 2021 عروض الصيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده من 30 يونيو حتى 6 يوليو 2021 تتوفر اليوم في السعودية ومتوفرة في كافة منافذ بنده داخل المملكة. وتشمل العروض الجديدة على الدواجن والخضروات الطازجة والمجمدة. والأسماك البحرية الطازجة. والمنظفات المنزلية والشخصية. كما تشتمل على بعض الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية. وجميع هذه العروض تبدأ من اليوم 30 يونيو حتى 6 يوليو 2021 وهي عروض الصيف من بنده.

عروض بنده

وفر حتى نصف السعر أي يمكنك الحصول على منتجات تصل التخفيضات التي توفرها بنده السعودية عليها 50%. وهي تخفيضات مذهلة لن تجدها في مكان آخر حيث تعد بنده أقوي شركات بيع المنتجات الغذائية في السعودية. وتعد أيضا هي أحد افضل الشركات التي توفر عروض وتخفيضات مستمرة لذلك عليك انتهاز هذه الفرصة والحصول علي كافة ما تحتاجه بأقل الأسعار مع أفضل جودة للمنتجات.

عروض بنده الإلكترونية

عروض بنده الإلكترونية بها بجميع المخبوزات مثل خبز التورتيلا الأصلي 360 جم بسعر 10.95 ريال. وخبز توست أسمر يومي الكيس بسعر 2.95 ريال. وشرائح خبز أبيض هرفي بسعر 3.50 ريال للكيس. وخبز برجر فوشية 324 جم بسعر 3.95 ريال. وكب كيك بحشوة الكراميل والشوكولاتة بسعر 9.95 ريال.

عروض الالكترونيات هي عروض أساسية ستجدها في مجلة عروض بنده دائما حيث توفر بنده شاشات تلفزيون والكثير من الهواتف الذكية. مثل شاشة تلفزيون آي تي سي مع ماوس وكيبورد لاسلكي بسعر 1599 ريال لـ 55 بوصة. وتلفزيون دورا مع ماوس وكيبورد أيضا 65 بوصة بسعر 2099 ريال. وتلفزيون سكاي وورث جوجل مع ماوس وكيبورد 55 بوصة بسعر 1899 ريال.

عروض بنده السعودية

من أبرز الهواتف الذكية المتوفرة اليوم في عروض بنده هواتف فيفو المميزة مثل فيفو واي 01 بسعر 929 ريال، وهاتف فيفو واي 02 اس بسعر 819 ريال بدلا من 869 ريال. وجوال فيفو واي 02 بسعر 619 ريال بدلاً من 669 ريال. والعديد من جوالات فيفو الرائعة الأخرى المتوفرة ضمن الهواتف في الفئة المتوسطة.

تضم عروض بنده اليوم جوال هواوي واي 7 أي بسعر 729 ريال بدلاً من 769 ريال. وجوال لينوفو كي 13 بسعر 379 ريال بدلاً من 49 ريال. وجوال هواوي نوفا 7 أي بسعر 899 ريال بدلاً من 1149 ريال. وتشمل عروض بنده علي هاتف سامسونج أي 51 بسعر 899 ريال بدلاً من 1209 ريال.