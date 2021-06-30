تراند الفن: الإطاحة بعصابة سرقة المنازل ومحتوياتها بالرياض

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:12 صباحاً - أدمن ‏ساعة واحدة مضت تواصل 12 زيارة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي في أحد أحياء مدينة الرياض، تمثلت في دخول المنازل وسرقة ما تحويه من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، وجرى استرداد جزء من المسروقات.

تم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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