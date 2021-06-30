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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:12 صباحاً - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن شهر مايو في هذا العام سجل ظاهرة حرارية لم تحدث فيه منذ عام 1991م تقريبا.
وقال المركز، في تغريدة عبر “تويتر”، إن إدارة خدمات المناخ بالمركز الوطني للأرصاد أعلنت أن متوسط درجات الحرارة لشهر مايو لهذا العام تسجل الأعلى لنفس الشهر منذ عام 1991م”.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع، اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، ونجران، وعسير، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.
كما توقع المركز استمرار الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.
ومن المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في المدينة المنورة وحفر الباطن ورفحاء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية في السودة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: «الأرصاد»: مايو شهد ظاهرة حرارية لم تحدث منذ عام 1991م على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.