تراند الفن: مصادر: فحص أموال رجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية الآثار

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:12 صباحاً - كشفت مصادر مطلعة، تفاصيل التحقيقات مع رجل الأعمال حسن راتب، في اتهامه بتمويل البرلماني الأسبق علاء حسانين في التنقيب عن الآثار، موضحًا أن بداية الخلاف كانت بسبب تعاملات مالية بينهما.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إن المتهم حسن راتب أنكر جميع التهم بينه وبين علاء حسانين، واعترف بالتعاملات المالية بينهما.

وتابع المصدر، أن جهات التحقيق على وشك صدور قرار بالفحص المالي على جميع ممتلكات حسن راتب.

وباشرت جهات التحقيق بزينهم التحقيق مع المتهم حسن راتب، والذي حضر مرتديًا الجلباب وبيده السبحة وسط حراسة مشددة، حيث استمرت التحقيقات أكثر من 10 ساعات، وأنكر المتهم اشتراكه بالتمويل في تجارة الآثار مع البرلماني السابق المحبوس علاء حسانين.

وألقت الأجهزة الأمنية في وقت سابق القبض على رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بـ”تمويل” البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين بقضية “الآثار الكبرى”.

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