تراند الفن: تفاصيل إصابة عبد الرحمن رشدان نجم منتخب الشباب (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:12 صباحاً - تعرض اللاعب عبد الرحمن رشدان نجم منتخب الشباب مواليد 2003، والذي يخوض بطولة كأس العرب على الأراضي المصرية، للإصابة أمام منتخب طاجيستان أدت لخروجه من اللقاء.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″، إن رشدان سيجري عملية غدًا بعد تعرضه لكسر تحت عينه بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام طاجيستان.

وتعرض عبد الرحمن رشدان، لاعب منتخب الشباب، للإصابة قوية خلال مباراة طاجيكستان، حيث نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأجرى رشدان فحوصات طبية في أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة.

وتأهل كل من المنتخب الوطني للشباب تحت قيادة محمود جابر ومنتخب الجزائر لدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للشباب والمقامة خلال الفترة الحالية في مصر.

وكان منتخب الشباب حقق الفوز اليوم على نظيره طاجيستان ضمن مباريات دور الـ8 بثلاث أهداف دون رد ليستمر في سلسلة الفوز، بعدما فاز بثلاث مباريات في دور المجموعات أمام كل من النيجر والجزائر وموريتانيا.

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