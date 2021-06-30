تراند الفن: إنجي علاء تحتفل بوصولها مليون متابع على “تويتر”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:12 صباحاً - شاركت السينارست إنجي علاء، جمهورها سعادتها بالوصول لمليون متابع على موقع “تويتر”، كما حرصت على شكر جمهورها على دعمه المستمر لها.

ونشرت إنجي علاء فيديو بحسابها على موقع “تويتر”، وظهرت فيه تُمسك بلالين من الهيليوم برقم 1 مليون، وعلقت عليه: “مليون متابع على تويتر بحبكم جدا، وبتشرف بمتابعتكم ليا.. وشكرًا لكم على دعمكم وتعليقاتكم وآرائكم اللي دائما بتكون ليها معزة خاصة عندي ويارب أكون دائما عند حسن الظن.. إنجي علاء”.

ويُعد مسلسل “كوفيد 25″، آخر أعمال إنجي علاء، والذي عُرض في منتصف الموسم الرمضاني الماضي، وكانت تدور أحداثه حول تطور وباء في إطار خيالي ودرامي اجتماعي، كما احتوى على التشويق والرعب.

والمسلسل من بطولة العديد من الفنانين وأبرزهم يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، وراندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين، عماد رشاد، وغيرهم من الفنانين وهو من إخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.