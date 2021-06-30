تراند الفن: سيد عبد الحفيظ: الأهلي الأكثر تعرضًا للظلم التحكيمي في الدوري الممتاز

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:12 صباحاً - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الأحمر الأكثر تعرضًا للظلم التحكيمي في الدوري الممتاز، مشيرًا إلى عدم استفادة ناديه بتقنية “فار”.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: “الأهلي مظلوم تحكيميًا في مصر، ولم يستفد من تطبيق تقنية VAR بالدوري في أي شيء، وعلى مدار 19 مباراة للأهلي بالدوري، لا يوجد حكم VAR استدعي حكم ساحة في أي مباراة غير مرة واحدة فقط في مباراة المحلة”.

وواصل: “الحكم أحمد العدوي حكم للزمالك 4 مباريات في الدوري هذا الموسم، ولم يحكم للأهلي ولا مرة فهل هذا أمر طبيعي ومنطقي”.

وعن علاقته بنادي الزمالك، شدد عبد الحفيظ على احترامه للنادي الأبيض ونجومه، موضحًا أنه دائمًا يبتعد عن الانسياق خلف الأحاديث التي تعمل على الوقيعة بين الزمالك والأهلي.

واستطرد مدير الكرة بالنادي الأهلي: “قاتلنا للفوز على بيراميدز في الموسم الماضي، وهو ما ساهم في تأهل الزمالك لدوري الأبطال بالموسم الجاري”.

وأردف عبد الحفيظ: “نحترم الزمالك بشكل كبير، ولم نلعب أمام بيراميدز بالصف الثاني في الموسم الماضي، لرغبتنا في الفوز رغم حسم الدوري”.

وأتم: “ الأهلي والزمالك أفضل فريقين في إفريقيا بالوقت الحالي، وتعلمت من البرتغالي مانويل جوزيه، مدرب الأحمر السابق الحرب النفسية”.

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