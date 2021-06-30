تراند الفن: أكل العيش مُر – طالبة قامت بتكبير ثديها والسبب صادم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:12 صباحاً - تُظهر نادلة Hooters “ذات الصدر المسطح” كيف تزيف أثداء ضخمة من أجل وظيفة..

الآن إليك خدعة مثيرة..

قامت طالبة في كلية الطب “مسطحة الصدر” تعمل في Hooters على إطلاع 90 ألفًا من معجبيها على موقع تيك توك على كيفية تحويل حضنها بالكاد إلى صانعي أموال جبليين كل ليلة.

حيث اعترفت كريستين سونغر ، 22 عامًا ، في برنامجها التعليمي “بناء الثدي” الذي أصبح الآن فيروسيًا ، “لدي صندوق صبي في سن المراهقة”.

وتبدأ Songer العملية بتحويل أكوابها A المزدوجة إلى عين وافرة من خلال ربطها بحمالة حمالة الصدر سهلة الاستخدام من أمازون.

وتقول: “إنها حمالة صدر على أمازون تضيف كوبين. قالت كلية الطب بجامعة كارولينا الجنوبية في خطوة بخطوة: إنها مبطن حقًا.

وتابعت قائلة: “من المفترض أن تكون مثل القنبلة” ، وشبهت العثور على بائع التجزئة عبر الإنترنت الخاص بها بملابس فيكتوريا سيكريت التي تبلغ تكلفتها 70 دولارًا.