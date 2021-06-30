تراند الفن: هل من يحصل على لقاح «كورونا» يشترط عزله؟.. «الصحة» تجيب

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:12 صباحاً - أوضحت وزارة الصحة مدى إمكانية وضع متلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالحجر الصحي.

وأكدت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع”تويتر”،أن متلقي اللقاح لا يعتبر حاملاً للعدوى، مبينة أنه لا توجد توصية بالعزل بعد تلقي لقاح فايروس كورونا .

وأشارت إلى أن اللقاح لا يقلل أو يضعف المناعة، بل الهدف منه تحفيز الجسم لتكوين أجسام مضادة وينبغي الحرص على الاستمرار بتطبيق الاجراءات الاحترازية العامة.

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