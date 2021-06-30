تراند الفن: الدكتورة دعاء هاشم تكتب : غياب اخلاقيات العمل وتاثيره

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:12 صباحاً - في بدايه التسعينات من القرن الماضي حدث حريق ضخم باحد المصانع الامريكيه لانتاج الدواجن ، توفي علي اثره جميع العاملين بالمصنع نتيجه قيام الاداره باغلاق جميع منافذ الخروج اثناء ساعات العمل الرسميه لقيام العاملين بسرقه الدواجن ، مما نتج عنه تكبد صاحب المصنع خسائر فادحه وقام باشهار افلاسه بالاضافه الي ادانته وحبسه. بدلا من ذلك كان يمكن ان يتم وضع كاميرات للمراقبه بدلا من اغلاق جميع المنافذ كما فعلت الاداره. وجود الاخلاق بجهه العمل هو حقا مكلف، ولكن غياب الاخلاق عن بيئه العمل يؤدي الي خسائر فادحه اقلها انتهاء العمل التجاري القائم كما حدث في القصه المذكوره.

بين الحين والاخر تتَوارد الي اسماعنا العديد من المشاكل داخل بيئه العمل، والتي يكون احد اسبابها الاساسيه هو غياب اخلاقيات العمل وعدم وجود خطوط عريضه وواضحه معلومه لجميع العاملين بالمؤسسه. ويرجع السبب في ذلك هو اختلاف الخلفيه التعليميه والثقافيه والنشاه البيئيه والتعاليم الاسريه لكل فرد في المنظمه او المؤسسه، الامر الذي ينتج عنه وجود معتقدات ومفاهيم مختلفه من عامل او موظف عن الاخر، وعاده ما يحمل كل عامل تلك المفاهيم الي ذات المؤسسه التي يعمل بها، لذلك فتلك المفاهيم تؤثر حتما علي قرارات اي مؤسسه. وقد تكون تلك القرارات ضد او في صالح المؤسسه.

فكيف يمكن ان نتاكد من صلاحيه اتخاذ تلك القرارات الا من خلال التاكد من صلاحيه المفاهيم والمعتقدات الخاصه بالمؤسسه بشكل عام او ما تسمي باخلاقيات العمل Business Ethics, فما يكون من وجهه نظري غير اخلاقي قد يكون من وجهه نطر موظف اخر اخلاقي والعكس صحيح. لذلك يجب علي كل المؤسسات ادراج ما يسمي باخلاقيات العمل وتوحيد المفاهيم السائده في المؤسسه، علي سبيل المثال لا الحصر، طريقه التعامل مع العميل من خلال وجود قيم كالمصداقيه او الشفافيه او النزاهه الخ.

قد يكون من وجهه نظر الاداره العليا عدم اظهار السلبيات او المشاكل الناتجه عن غياب اخلاقيات العَمل باي اداره طالما ان العمل مستمر، ولكن حتما سيودي ذلك الي تدهور النشاط القائم وخروج النشاط من دائره التنافس فحتَما هناك الافضل من يناقشون مشاكلهَم الداخليه ويتفوقون علي انفسهَم وعلي منافسيهم.