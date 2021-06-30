تراند الفن: البنك المركزي: تحويلات المصريين في الخارج ترتفع إلى 23.4 مليار دولار

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:12 صباحاً - قال البنك المركزي، إن التحويلات المالية للمصريين في الخارج في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2020-2021 ارتفعت 8.5% إلى 23.4 مليار دولار

وأوضح أن عجز المعاملات الجارية في الـ9 أشهر الأولى من السنة المالية 2020-2021 بلغ 13.3 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار قبل عام، بنسبة ارتفاع تبلغ 82%.

وأشار إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال تلك الفترة انخفض 19.3% إلى 4.8 مليار دولار.

وهبطت إيرادات السياحة إلى 3.1 مليار دولار من 9.6 مليار دولار خلال تلك الفترة.

وكشف المركزي عن تحقيق فائض بميزان المدفوعات بلغ قدره نحو 1.8 مليار دولار خلال الشهور التسعة من يوليو 2020 وحتى مارس 2021.

وأكد في تقرير ميزان المدفوعات الذي صدر الثلاثاء، أن الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2020 – 2021، شهدت تحسنًا بأداء معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، حيث حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ 1.8 مليار دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 5.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة يوليو/ مارس من العام المالي السابق 2019 – 2020 والذي تحقق إثر أزمة كورونا.

وأوضح البنك أن هذا التحسن جاء ليثبت قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات، أسفرت عن عجز بلغ نحو 13.3 ملیار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، كنتيجة أساسية لاقتصار الإيرادات السياحية على أقل من ثلث ما تم تحقيقه خلال الفترة المناظرة متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية إثر أزمة کورونا، والتي لا يزال يعاني منها الاقتصاد العالمي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.