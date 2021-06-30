تراند الفن: أبرز التغييرات المنتظرة في متجر مايكروسوفت

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:12 صباحاً - تحدثت مسؤولو شركة مايكروسوفت ، ضمن حدث الإعلان عن نظام التشغيل الجديد ويندوز 11، عن خططها فيما يتعلق بمتجر التطبيقات.

وأوضحت الشركة أن المتجر يتم تحديثه بشكل مستقل عن إصدار نظام التشغيل. ويكون متاحًا لجميع مستخدمي ويندوز 10 الحاليين وويندوز 11 اعتبارًا من شهر أكتوبر القادم.

تعمل مايكروسوفت على تحديث تصميم المتجر بشكل كامل مع الاستمرار في جعله مكانًا للحصول على التطبيقات والمحتوى الترفيهي والألعاب.

وتمسح للمطورين بتضمين تطبيقات 32 و64 بت وتطبيقات الويب التقدمية PWA. بالإضافة إلى ذلك تخطط مايكروسوفت لجلب تطبيقاتها الشهيرة، مثل أوفيس وغيرها من التطبيقات الأخرى إلى المتجر.

وبالنسبة للمطورين، يكون التغيير الأكبر والأكثر بروزًا هو نموذج مشاركة الإيرادات. ويستمر المطورون الذين يستخدمون منصة التجارة الخاصة بشركة مايكروسوفت في تلقي 85 في المئة من الإيرادات.

بينما تحصل مايكروسوفت على النسبة المتبقية وهي 15 في المئة. وتقسم إيرادات ألعاب الحاسب بنسبة 88 في المئة للمطور و12 في المئة للشركة اعتبارًا من الأول من شهر أغسطس القادم.

ويتم السماح لمطوري التطبيقات الأخرى غير الألعاب الذين يستخدمون منصات تجارية تابعة لجهات خارجية داخل تطبيقاتهم بالاحتفاظ بنسبة 100%، من الإيرادات.

ويمكن للمطورين الآن استضافة تطبيقاتهم وتحديثاتهم عبر شبكات توصيل المحتوى الخاصة بهم.

تتاح تطبيقات أندرويد عبر متجر أمازون وخاصة تطبيقات الإنتاجية. وذلك بناءً على الطلبات المتكررة من مستخدمي ويندوز.

ويمكن تشغيل تطبيقات أندرويد عبر تقنية تسمى Intel Bridge Technology، وهي عبارة عن مترجم يسمح للتطبيقات بالعمل محليًا عبر الأجهزة المستندة إلى معمارية x86.

ويكون متجر مايكروسوفت الجديد المعاد تصميمه متاحًا لمستخدمي ويندوز 10 أو ويندوز 11.

ويتلقى المستخدمون إشعارًا يخبرهم أنه تم اختبار الترقية والتحقق من صحتها بالنسبة لحواسيبهم قبل حصولهم على الترقية المجانية. أو يمكن ايضًا للمستخدمين استخدام أداة تحديث ويندوز Windows Update للتحقق مما إذا كان جاهزًا.

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