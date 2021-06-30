تراند الفن: أوكرانيا تدخل تاريخ كأس الأمم الأوروبية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:12 صباحاً - دخل منتخب أوكرانيا تاريخ بطولة كأس الأمم الأوروبية، بعد الفوز على حساب نظيره منتخب السويد، ضمن منافسات دور ثمن النهائي.

وقالت شبكة أوبتا العالمية للإحصاء إن أوكرانيا بقيادة تشيفشينكو تتأهل إلى دور ربع نهائي بطولة يورو 2020 للمرة الأولى في تاريخها.

وفاز منتخب أوكرانيا على نظيره منتخب السويد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

وبتلك الفوز يتأهل منتخب أوكرانيا لدور الـ8 ليواجه نظيره منتخب إنجلترا يوم السبت المقبل 3 يوليو على ملعب “الأولمبيكو” بالعاصمة الإيطالية روما.

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