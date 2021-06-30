تراند الفن: “الخطة والموازنة” ترفض إعفاء الجمعيات المانحة للقروض من ضريبة الدمغة النسبية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:12 صباحاً - رفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالإجماع، أثناء اجتماعها الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم بإلغاء ضريبة الدمغة النسبية من على الجمعيات المانحة للقروض.

وقال النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة أنه وأعضاء اللجنة تصدوا لطلب الإلغاء لأن الجمعيات لا يجب أن تحصل على مزيد من المزايا من الدولة خاصة وأنها لا تقوم بواجبها تجاه المقترضين بل تضع شروط مجحفة عند منحهم القروض أو التعثر في سدادها.

وأشار إلى إنه فيما يخص الجمعيات المانحة للقروض تحت مظلة المشروعات متناهية الصغر إنه ا لا تحتاج مزايا جديدة من الدولة لأنها تستفيد كثيرا ولا تفيد المواطنين بل تضر بهم.

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