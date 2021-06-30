تراند الفن: محمد صبحي: محمد الشناوي الأفضل.. ولكن حراس الأولمبي الأحق

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 01:12 صباحاً - علق محمد صبحي، حارس مرمى الإسماعيلي والمنتخب الوطني، على اختيارات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، في مركز حراسة المرمى.

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية أنه من حق شوقي غريب ضم لاعبين كبار في الأولمبياد ومن بينهم محمد الشناوي حارس الأهلى، إلا أنه يفضل الاعتماد على الحراس الأولمبيين في هذه الفترة مثل محمد صبحي حارس الاتحاد، ومحمود جاد حارس إنبي، وعمر رضوان حارس أسوان.

وأضاف:” محمد الشناوي حارس كبير وهو الأفضل في مصر حاليًا، لكن أتمنى الاعتماد على حراس المنتخب الأولمبي في الأولمبياد، فهم الأحق بالمشاركة.”

وفي نفس السياق كشف سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن موق ضم محمد الشناوي للمنتخب الأولمبي، وقال خلال تصريحات إذاعية: “الأولوية الآن في موضوع محمد الشناوي لفريق الكرة لأن لديه مباراة نهائي هامة، وسيتم التواصل بكل تأكيد مع سيد عبد الحفيظ، وشوقي غريب ليتم التنسيق بشأن هذا الأمر”.

ويستعد المنتخب الوطني الأولمبي، تحت قيادة المدرب شوقي غريب؛ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، والمقرر إقامتها الشهر المقبل.

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