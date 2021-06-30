تراند الفن: حسن الرداد يحيي الذكرى الـ17 لوفاة والده 

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:12 صباحاً - أحيا الفنان حسن الرداد ذكرى رحيل والده نبيل الرداد بعد مرور 17 عامًا على وفاته، داعيًا لوالده بالرحمة.

ونشر الرداد مجموعة من الصور لوالده عبر صفحته الرسمية على “انستجرام”، وعلق عليها: “الذكرى السنوية الـ17 لوالدي الأستاذ نبيل الرداد للأسف ما فيش عندي صور كتير تجمعنا مع بعض بس أنت دائما في قلبي يا أبويا كنت عاشق لبلدك ومهموم بها ومؤمن بضرورة وحدة الوطن العربي”.

وأضاف حسن الرداد: “مواقفك السياسية الكثيرة والجريئة يشهد عليها كل من عاصرك.. كنت راجل شجاع وجرئ ولا تخاف أحد، كنت بتدخل في صراعات كبيرة من أجل خدمة ناس جميلة بسيطة”.

واستكمل الرداد: “ علمتني حب الناس واعتبار خدمة المحتاج هو واجب عليا طول حياتي لو قعدت أتكلم عنك سنين مش هعطيك حقك، شكرا على كل حاجة علمتهالى يا رمز الرجولة والجدعنة والجراءة، وإن شاء الله ألقاك في الجنة يا حبيبي”.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.