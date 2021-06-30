تراند الفن: رانيا يوسف والتنمر على المايوه الشرعي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:12 صباحاً - شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها مجموعة من الصور ظهرت فيها مرتدية فستانًا، وعلى شاطئ البحر، ونصحت جمهورها من النساء والفتيات، بارتداء ما تريده، واعتناق ما يقربها لله، مع التمسك بالإنسانية.

ونشرت رانيا يوسف الصور بحسابها عبر “انستجرام”، وعلقت عليها: “أرتدي من الثياب ما يعجبك، واعتنقي من الدين ما بالله يوصلك.. واعلمي بأن عورات العقول والضمائر أشد قبحًا من عورات الأجساد”.

وتابعت: “تمسكي بالإنسانية وتحرري في رحابها، فالله قد خلقنا عليها ناظرًا لقلوبنا التي هي في الصدور، وسامحي من أساء إليكي، فقد أعياه الجهل وأعماه مع سبق الإصرار والترصد”.

من ناحية أخرى، بدأت رانيا يوسف تصوير مسلسلها “المماليك”، وذلك بعد انتهاء المخرج حازم فودة من تعيين أماكن التصوير، وعلم “القاهرة 24″ أن المسلسل لا ينتمي للأحداث التاريخية كما يظن البعض من اسمه، ويضم كلًا بيومي فؤاد، والفنانة نانسي صلاح، وفيدرا.

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