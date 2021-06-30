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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:12 صباحاً - أدمن 36 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة
صحيفة المرصد : نشرت وسائل إعلامية تركية مقطع فيديو صادم لرجل تركي وهو يكسر الزجاج على رأس زوجته .
وأظهر الفيديو الزوج المعتدي وهو يجلس برفقة زوجته وطفلهما في مقهى مطل على بحر إيجه، وفجأة يغافلها ويقوم بكسر زجاجة على رأسها ثم يستمر في طعنها عدة مرات.
وقامت امرأتان بالدفاع عن الزوجة الضحية حتى هرب الزوج من المكان.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيديو صادم لتركي يكسر الزجاج على رأس زوجته في مقهى ويطعنها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.