تراند الفن: فيديو صادم لتركي يكسر الزجاج على رأس زوجته في مقهى ويطعنها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:12 صباحاً - أدمن ‏36 دقيقة مضت المرصد 14 زيارة

صحيفة المرصد : نشرت وسائل إعلامية تركية مقطع فيديو صادم لرجل تركي وهو يكسر الزجاج على رأس زوجته . وأظهر الفيديو الزوج المعتدي وهو يجلس برفقة زوجته وطفلهما في مقهى مطل على بحر إيجه، وفجأة يغافلها ويقوم بكسر زجاجة على رأسها ثم يستمر في طعنها عدة مرات. وقامت امرأتان بالدفاع عن الزوجة الضحية حتى هرب الزوج من المكان.

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