تراند الفن: يا فرحة ما تمت.. مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء تركيب الإنارة لفرح شقيقه بأسوان

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:12 صباحاً - شهدت قرية الكلح شرق، بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان مساء اليوم الثلاثاء، مصرع شاب،إثر تعرضه لصعق كهربائي، أثناء تركيب إضاءة حفل زفاف شقيقه.

تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارا من مركز شرطة إدفو، يفيد بوفاة شاب يدعى، حسين أحمد محمود عرفة،30 سنة، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي أثناء تجهيز إضاءة حفل زفاف شقيقة.

تم نقله لمستشفى إدفو العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقيات.

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