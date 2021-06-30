تراند الفن: عالمة كونيات تشرح سيناريو لنهاية الكون المحتملة : “فقاعة الهلاك ستضربنا بسرعة الضوء”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:12 صباحاً - صحيفة المرصد : مُنحت نظرية أخرى مثيرة للاهتمام حول نهاية العالم، بعض المصداقية في السنوات الأخيرة بعد أن اكتشف الفيزيائيون جسيم Higgs Boson الأولي في مصادم الهادرون الكبير (LHC) في CERN عام 2012.
ويُعرف هذا النموذج الجديد باسم “اضمحلال الفراغ” للكون، على الرغم من أنه يُطلق عليه أحيانا اسم “فقاعة الموت الكونية”.
ووفقا لهذا السيناريو الافتراضي، هناك عدم استقرار في ما يسمى حقل هيغز (Higgs Field)، والذي يمتد عبر الكون بأكمله.
النتائج ستكون كارثية
ويعتقد العلماء أن “حقل هيغز” و”بوزون هيغز” يتفاعلان مع جسيمات أخرى، مثل الإلكترونات أو الكواركات، لمنحها كتلة. وإذا حدث خطأ ما في هذا المجال، يتوقع بعض العلماء أن النتائج ستكون كارثية تماما على الكون، بحسب روسيا اليوم.
ووصفت عالمة الكونيات كاتي ماك، هذا السيناريو الافتراضي في بودكاست FQXi الأسبوع الماضي، حيث ظهرت للترويج لكتابها: نهاية كل شيء .
وقالت ماك: “انحلال الفراغ هو بطريقة ما أكثر الطرق إنسانية من الطرق التي يمكن أن ينتهي بها الكون، لأنك لن ترى ذلك قادما، لذا لا داعي للخوف منه، فلن تشعر أنه يحدث ولن تكون هناك عواقب مأساوية. والفكرة وراء انحلال الفراغ هي أنه يبدو أن هناك بعض الاحتمالات بأن “حقل هيغز” – هذا النوع من مجال الطاقة الذي ينتشر في كل الفضاء – من الممكن أن يكون غير مستقر بالكامل”.
وإذا كان حقل هيغز غير مستقر حقا، فقد تتغير قيمة الحقل في جزء ما من الكون. وإذا حدث هذا من قبل، فإن التغيير سينتشر للخارج بسرعة الضوء فيما وصفته ماك بـ “فقاعة الهلاك”. وهذه الفقاعة ستغير الكون تماما وتعيد ترتيبه.
ستضربنا الفقاعة بسرعة الضوء
وإذا كنا نعيش داخل ما يسمى بالفراغ الزائف، حيث لا تكون حالة الطاقة المفضلة للكون، فإن العلماء يتكهنون بإمكانية حدوث ذلك.
وسترى تحولا إلى “فراغ حقيقي” حيث قالت ماك: “قوانين الفيزياء كلها مختلفة وكلنا نموت”.
ولحسن الحظ بالنسبة لنا، أوضحت ماك أن فرص حدوث ذلك ضئيلة – لكن يمكن أن يحدث في أي لحظة وفي أي نقطة في الفضاء.
وأضافت: “يمكن أن يكون هذا النوع من فقاعة الهلاك الذي يتشكل في مكان ما في الفضاء ويدمرنا جميعا”. وهناك عزاء صغير واحد: إذا حدث ذلك، فستضربنا الفقاعة بسرعة الضوء، لذا لن نراها قادمة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عالمة كونيات تشرح سيناريو لنهاية الكون المحتملة : “فقاعة الهلاك ستضربنا بسرعة الضوء” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.