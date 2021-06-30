تراند الفن: سيد عبد الحفيظ: الأهلي منح الزمالك فرصة المشاركة بدوري الأبطال هذا الموسم

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:12 صباحاً - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن ناديه لعب دورًا كبيرًا في مشاركة الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الجاري.

وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات تلفزيونية: “أحترم نادي الزمالك وجماهيره بشكل كبير، وكما كانت مباراة الترجي والمولودية سبب خروج الزمالك من دوري الأبطال، فكان الأهلي هو سبب مشاركة الزمالك في البطولة من الأساس عندما لعب بكل روح ورغبة في الفوز أمام بيراميدز بالموسم الماضي”.

وأضاف: “علي الرغم من حسم الأهلي للدوري بفارق 20 نقطة وقتها، لكن لم يستغل ذلك للعب بالفريق الثاني وإراحة الأساسيين، وحققنا الانتصار ليحصل الزمالك على فرصة المشاركة في دوري الأبطال بالموسم الجاري”.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا، هذا الموسم بعد إطاحته بنظيره الترجي التونسي، من نصف نهائي البطولة، بينما ودع الزمالك البطولة من دور المجموعات.

ويواجه الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري الأبطال بالموسم الجاري، يوم 17 يونيو المقبل، على ملعب “محمد الخامس” بالمغرب.

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