تراند الفن: سيد عبد الحفيظ: ندرس عروض ديانج.. ورحيل رمضان صبحي لبيراميدز لم يفاجئني

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:12 صباحاً - تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن العروض التي تلقاها المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول بالنادي، خلال الفترة المقبلة، بجانب رحيل رمضان صبحي، عن صفوف الأحمر والانضمام لبيراميدز، والتجديد للثلاثي عمرو السولية، وجونيور أجايي، وعلي معلول، لاعبي القعلة الحمراء.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: “تلقى أليو ديانج عروضا خلال الفترة الماضية أمر إيجابي للغاية، وطبيعي فى فريق بحجم الأهلي، أن يكون جاهزًا في أي وقت لرحيل لاعبيه المميزين، ومع كامل احترامنا وحبنا لديانج، لكني أرى أن هذا أمر إيجابي بالنسبة لنا، ويجب أن يتم دراسته”.

وحول تجديد تعاقد ثلاثي الفريق، أوضح مدير الكرة بالأهلي: “نتفاوض مع أجايي ومعلول والسولية حاليًا لتجديد تعاقدهم معنا، وضغط المباريات فقط هو الذي عطلنا عن التوصل للاتفاق”.

وعن قرار رحيل رمضان صحبي، من الأحمر والانتقال لصفوف بيراميدز، علق عبد الحفيظ قائلًا: “ لا أفضل الحديث عن لاعب اختار طريقه وأصبح بعيدا عن طريقنا، وقرار رحيله لم يفاجئني، خاصة أن عملي في الكرة جعلني بعيد عن المفاجآت”.

واختتم عبد الحفيظ حديثه عن دور شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي السابق وبيراميدز الحالي، في إقناع رمضان بالرحيل عن الأحمر قائلًا: “لا أريد الحديث عن لاعبين ليسوا بفريقي”.

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