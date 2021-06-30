تراند الفن: “الثمانية”.. بدء تصوير أول عمل تليفزيوني من تأليف تركي آل الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:12 صباحاً - شارك تركي آل الشيخ جمهوره صورة جديدة تعبيرًا عن سعادته بتصوير أول عمل فني تلفزيوني من تأليفه بعنوان “الثمانية”، وأشار إلى أن اليوم هو أول يوم تصوير للعمل، متمنيًا أن ينال العمل إعجاب الجمهور.

ونشر تركي الصورة بحسابة على “فيس بوك”، وعلق عليها: “أحب إن أبارك إلي فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي ( الثمانية) حيث إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل، وبدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية، وقررت أن احولها إلي مسلسل يعرض علي الشاشة، ومن هنا بدأت في اختيار العناصر التي تساعدني في إخراج هذا العمل إلي النور.. ووقع اختياري علي المخرج القدير أحمد مدحت بعد أن شاهدت له عدة أعمال، وكنت في أمريكا بولاية نيويورك، وطلبته للحضور ليجلس معي لمناقشة كيفية إخراج العمل إلي النور”.

وتابع: “بدأنا في اختيار العناصر، ووقع اختياري علي النجوم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفي، محمود علاء ( جامايكا) ومنذر رياحنه، مصطفي البنا، وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين”.

واستكمل: ” كما استعنا بمهندس الديكور الفنان القدير محمد عطية، ومصممة الملابس الرائعه مني التونسي، وفي إطار دعمي لأبناء بلدي استعنت بالممثل السعودي خالد صقر، للقيام بأحد الادوار الهامة وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة”.

وأردف: “وحتي نستطيع أن نواكب التطور الرهيب في صناعة المسلسلات قررت إن اعتمد علي عناصر أجنبية تعد الأفضل في مجالها للوصول إلي مستوي عالي من التقنية فاستعنت بمدير التصوير العالمي( Tómas Örn Tómasson ) الذي عمل في اعمال كبيرة مثل فيلمي Pacific Rim و Arctic، كما استعنت بمهندس الصوت Bill Dinnelly الذي عمل في أعمال مثل فيلميGodzila Aquaman، وأيضا شركة عالمية من أكبر الشركات في مجال الجرافيكس والخدع وغيرهم من عناصر تنفيذ المعارك والتفجيرات وبخبراء في المكير والمكياج “.

واستكمل: “كما استعنت أيضا بالسيناريست القدير عمرو سمير عاطف لمساعدتي في الإنتهاء من السيناريو، وفي كتابة الحوار باللهجة المصرية، وسيعرض العمل علي قنوات أم بي سي ومنصة شاهد… اليوم هو أول يوم تصوير فاتمني من كل قلبي النجاح والتوفيق لفريق العمل الذي وضعت ثقتي فيه واتمني إن نكون جميعًا عند حسن ظنكم بإذن الله ويعجبكم المسلسل”.

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