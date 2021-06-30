تراند الفن: المماليك الجدد في مصر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 02:12 صباحاً - أدمن ‏38 دقيقة مضت آخر الأخبار 15 زيارة

هذه رواية تختلط فيها التراجيديا بالكوميديا، لتصبح أحيانًا كوميديا سوداء تُثير فينا الضحك الممزوج بالبكاء على حال مصر، وتحولات وتشوهات مجتمعها وناسها في زمن الانفتاح الاستهلاكي، أو زمن “الانفتاح السداح مداح” كما أطلق عليه الراحل الأستاذ أحمد بهاء الدين في منتصف سبعينيات القرن الماضي. وهي التحولات التيعرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

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