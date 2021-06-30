شوف اكبر عروض بنده السعودية منذ انشاؤه وحتى الآن عروض محدودة فقط حتى نفاذ الكمية

أقوى وأكبرعروض من هايبر بنده منذ يوم انشاؤه، وحتى الآن مقدمة من هايبر بنده في السعودية Hyper Panda market على جميع المنتجات، ليصبح بهذا ماركت بنده هو أكبر الماركتات، وأكثرها عروضاً على مستوى الشرق الأوسط، فلقد تميزت عروض بنده بضخامة حجمها وكرمها الذي لم يسبق له مثيل، فتابعوا معنا جميعاً لنوفيكم بكل جديد من بندة Panda.

عروض بنده لعيد الأضحى

تخفيضات وخصومات من هايبر بنده لم يسبق لها مثيل، فبالرغم من أنه من أكثر الهايبرات تقديماً لأسعار وعروض مميزة، إلا أنه يقدم في هذا الأسبوع أكبر عرض له منذ اليوم الذي أنشئ فيه، فلمعرفة هذه العروض الضخمة تابعونا: يقدم بنده تخفيضات مميزة على عبوات المناديل المطهرة من ماركة كلوريكس Clorex، وكذلك عرض قوي على منظف الأرضيات من جيف Jif، وكذلك الخصم الممتاز من ديتول Dettol المطهر الأقوى بالأسواق، وكذا الخصم المميز من ماركة جيف منظف قوي، وأيضاً على منظف الأطباق من فينيش Finish.

عروضات بنده الأسبوعية

عروض متعددة أكثر، وأكثر يقدمها بنده ولا تنتهي، ومنها: الخصم الأكبر على مساحات الأرضيات من موج، وكذلك على طقم التنظيف من فيليدا، وكذلك خصم على السائل المساعد على الشطف من فينيش Finish.

خصومات بنده الهائلة

ومازالت العروض مستمرة من هايبر بنده على جميع المنتجات، ومنها: خصم على فوط فيليدا الإسفنجية، وكذلك خصم مميز على منظف الحمامات، والمراحيض من هاربيك Harpic، وعلى المعطر السائل المركز من سنوفا، وكذا على مطهر ومنظف المراحيض من ماركة فلاش الأصلية، وكذلك خصم على مزيل الدهون والبقع من فلاش، وعلى منظف السوبر جل العملاق، وكذلك يوجد خصم جيد على بيكربونات الصوديوم من آرم آند هارم، وخصم على عبوات بيكربونات الصوديوم من آرم أند هارم للثلاجات الممتاز، وكذلك العرض المميز من داك Dac على المطهر المنظف متعدد الإستخدامات، وكذلك يوجد عرض على بخاخ ديتول Dettol الفتاك متعدد الإستعمالات، وكذلك على قاهر الدهون من زماك Smac، كما يتوفر العديد من الخصومات الأخرى، لمعرفتها تابعونا دائماً على موقعنا (ثقفني).