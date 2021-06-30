تراند الفن: 8 ملايين مشاهدة لكليب محمد رمضان “ثابت”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 03:09 صباحاً - حقق فيديو كليب أغنية “ثابت” للفنان محمد رمضان نحو،8 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب “

كليب “ثابت “من إخراج محمد سامي، كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس والكليب تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن، ومونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان.

و سبق أن كشفت الموديل والممثلة الإيطالية كارين بونوتشي في تصريح خاص “لـ “القاهرة 24 “عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد رمضان في كليب “ثابت”، الذي طرحه مؤخرًا.

وتابعت كارين عن تعاونها مع محمد رمضان، أنه يشبه الملك، موضحة أنه يتابع كل شيء بنفسه خلال التصوير، وحريص على أن يظهر العمل على أكمل وجه، مؤكدة تعاونه مع زملائه وتواضعه الشديد.

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