تراند الفن: وزيرة التعاون الدولي: استطعنا جذب 9.6 مليار دولار رغم تراجع النمو العالمي بسبب كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 03:09 صباحاً - قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن معدل النمو في العالم كافة تراجع خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، “كوفيد19″، بينما الوزارة تمكنت من جذب 9.6 مليار دولار خلال هذا العام، من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، مشددة على أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر جعلها قوية وصلبة أمام جائحة كورونا بالمقارنة مع دول كثيرة جدًا.

وأضافت الوزيرة، خلال حوارها ببرنامج “كلمة أخيرة”، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة “ON”، أن هذه المشروعات تحتاج لزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل والقروض التي تحصل عليها الوزارة منخفضة التكلفة يبعدنا عن التمويلات مرتفعة التكلفة.

ولفتت الوزيرة إلى أن أي مواطن يستطيع تصفح موقع الوزارة لمعرفة المشروعات التنموية في مختلف المحافظات وكم عدد المستفيدين منه وجهات التمويل، وكافة التفاصيل، مشددة على أن هذا الإفصاح من قبيل الشفافية والحوكمة التي تتبعها الدولة المصرية.

وتابعت: “الجميع يتحدث الآن كيف تنفذ وتطبق مصر مبادئ الشفافية والحكومة في التمويل الإنمائى من خلال الخريطة الموجودة على موقع الوزارة”، لافتة إلى أن التمويل الإنمائي أحد مصادر التمويل لأى دولة وعليها إقبال كبير نظرًا لفترة السماح بها طويلة والفائدة قليلة جدًا عليها، ودائمًا ما تكون لمشروعات محددة.

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