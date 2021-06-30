تراند الفن: فضائيات محلية وعربية تبرز انفراد “القاهرة 24” بصور حسن راتب في اتهامه بالاتجار بالآثار

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 03:09 صباحاً - استعانت العديد من برامج “التوك شو” بالتغطية الصحفية لموقع “القاهرة 24” لقضية اتهام حسن راتب بالاتجار في الآثار، حيث استعان برنامج “حديث القاهر” المذاع على فضائية “القاهرة والناس” بالصور التي نشرها “القاهرة 24” للحظة عرض رجل الأعمال حسن راتب، على النيابة لمباشرة التحقيقات معه، بسبب اتهامه في قضية تمويل وتهريب الآثار، المتهم فيها النائب السابق علاء حسانين المعروف إعلاميًّا بنائب “الجن والعفاريت”.

واستعان الإعلامي شريف عامر، خلال تقديم برنامجه “يحدث في مصر” بصورة نشرها “القاهرة 24” للحظة عرض رجل الأعمال حسن راتب، على النيابة لمباشرة التحقيقات معه، بسبب اتهامه في قضية تمويل وتهريب الآثار، المتهم فيها النائب السابق علاء حسانين المعروف إعلاميًّا بنائب “الجن والعفاريت”.

كما استعانت قناة الحديث بصور من موقع القاهرة 24″ لحظة وصول رجل الأعمال حسن راتب إلى مقر النيابة للتحقيق معه.

وتظهر الصور حسن راتب يرتدي جلبابًا وعباءة، بصحبة عدد من رجال الأمن بالزي المدني وهم يصطحبونه إلى سيارة الأمن، واقتياده إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معه.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب، مساء أمس؛ وذلك لتورطه في قضية النائب البرلماني السابق علاء حسانين في التنقيب عن الآثار.

واعترف عز الدين محمد حسانين، شقيق المتهم علاء حسانين، زعيم عصابة الاتجار بالآثار، أمام جهات التحقيق عن اشتراك رجل الأعمال الشهير حسن راتب، وتورطه في إنفاق ملايين الجنيهات لتمويل عصابة “علاء حسانين” البرلماني السابق، للتنقيب عن الآثار، مؤكدًا أن رجل الأعمال أسهم في ضخ الكثير من الأموال لتمويل عمليات التنقيب عن الآثار التي يقوم بها النائب البرلماني.

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