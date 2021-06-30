تراند الفن: موعد مباراة البرازيل وتشيلي في ربع نهائي كوبا أمريكا

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 03:09 صباحاً - يواجه منتخب البرازيل نظيره منتخب تشيلي فجر يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فجر يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة على ملعب أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي إن سبورت ماكس المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كوبا أمريكا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وكان منتخب البرازيل قد تأهل إلى دور ثمن نهائي بطولة كوبا أمريكا، بعد تصدر مجموعته بينما جاء منتخب تشيلي في المركز الرابع بمجموعته.

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