تراند الفن: تأكيدًا لـ “القاهرة 24”.. حلمي طولان: كريم فؤاد استأذن مني للتواجد في الأهلي اليوم من أجل إتمام انتقاله للأحمر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 03:09 صباحاً - أكد حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي ما انفرد به القاهرة 24 بشأن ظهور كريم فؤاد الظهير الأيمن للفريق البترولي المعار من صفوف النجوم في مقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم الأربعاء.

وقال حلمي طولان في تصريحات تليفزيونية إن الأهلي استأذن من إدارة إنبي أن يأخذ كريم فؤاد اليوم إلى مقر النادي للإعلان عن التعاقد معه وتقديمه كصفقة جديدة.

وتابع المدير الفني لفريق إنبي، في تصريحاته: “منحنا كريم فؤاد الموافقة على الذهاب ولكن لا أعلم سبب عدم الإعلان حتى الآن”

وكان “القاهرة 24” قد انفرد أول أمس الإثنين بأن كريم فؤاد سيتواجد أمس الثلاثاء في جلسة خاصة مع مسؤولي الأهلي داخل مقر النادي بالجزيرة من أجل توقيع العقود وحسم الصفقة بشكل نهائي قبل أن يتم تأجيل هذه الجلسة إلى الأربعاء.

وقد أنهى الأهلي اتفاقه مع النجوم بشأن كل تفاصيل التعاقد مع كريم فؤاد، ويتبقى فقط التوقيع على العقود فقط.

وتطرق في حديثه: “كان لدينا معلومة من البداية أن الأهلي يرغب في ضم كريم فؤاد، لأن مسؤولي المارد الأحمر طلبوه مني الموسم الماضي”.

وواصل: “كان ردي أنني أعتمد على اللاعب ومازال عقده ممتدًا، وفي الوقت الماضي كانت لدينا نية في الحفاظ عليه، ولكن قيمته المادية لم تكن جاهزة في النادي، وبذلك النجوم يحق له بيعه لأي نادٍ آخر”.



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