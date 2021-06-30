تراند الفن: بيراميدز يختتم تدريباته اليوم قبل مواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 03:09 صباحاً - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الأهلي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يشمل المران الختامي عددًا من الجوانب التكتيكة من قبل تاكيس جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز، فضلًا على إعلان قائمة اللاعبين التي تخوض المواجهة.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره الأهلي، في التاسعة مساء غد الخميس، على ستاد الأهلي we السلام، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة.

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