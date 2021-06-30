تراند الفن: وزير الخارجية الروسي يزور تركيا لمناقشة الأزمة السورية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 04:09 صباحاً - يتوجه سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، اليوم الأربعاء، إلى مدينة أنطاليا التركية، للقاء نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، لمناقشة الأوضاع السورية، والعديد من القضايا الإقليمية.

وفي بيان لها أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية الروسي، سيجتمع مع جاويش أوغلو في مدينة أنطاليا، حيث ستشهد اللقاءات بحث العلاقات بين تركيا وروسيا بجانب القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأزمة السورية.

وعقدت الاثنين الماضي 19 دولة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، اجتماع وزاري للتحالف ضد داعش والتوصل إلى حل للأزمة السورية، في العاصمة الإيطالية روما.

و في بيان مشترك صدر بعد الاجتماع، أفادت جميع الأطراف أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الصادر في 2015 ونص على خطوات للهدنة وانتقال سياسي في سوريا، هو الحل الوحيد للصراع السوري.

وشارك في الاجتماع 83 وزيرا ووفد من الدول الأعضاء في التحالف، ووزراء خارجية دول عربية، وبحث الاجتماع جهود القضاء على بقايا التنظيم في العراق وسوريا ووقفَ تمدده في إفريقيا.

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