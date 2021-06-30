تراند الفن: سيد عبد الحفيظ يكشف موقف لاعبي الأهلي من أولمبياد طوكيو

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 04:09 صباحاً - تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن أزمة انضمام لاعبي الأحمر لصفوف المنتخب الأولمبي، للمشاركة في أولمبياد طوكيو، بالتزامن مع خوص فريقه نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية: “لا يوجد أي أزمة بين الأهلي والمنتخب الأولمبي، الكل يبحث عن احتياجاته، الأهلي سيخوض نهائي إفريقيا بجميع لاعبيه”.

وأضاف: “سينضم اللاعبون المختارون للمنتخب الأولمبي، عقب نهاية مشوار الفريق في البطولة الإفريقية، وسنلعب بدونهم عددًا من المباريات في الدوري كما هو متفق عليه”.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال، بعد إطاحته بنظيره من الترجي التونسي من نصف نهائي البطولة، بينما تأهل كايزر تشيفز على حساب الوداد المغربي.

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