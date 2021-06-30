تراند الفن: جامعة القاهرة تقرر إعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات شهر يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن إعفاء طلاب المدينة الجامعية من مصروفات شهر يوليو، بقرار من مجلس الجامعة.

وأوصى رئيس جامعة القاهرة، في منشور له بحسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، الطلبة بالاجتهاد ومواصلة المذاكرة، وبعث لهم برسالة: “محتاجين النفس الطويل في الامتحانات، ونواصل بالقوة نفسها، ومن قصّر في مادة يعوض في المواد التالية”.

يذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 – 2021 انطلقت بجامعة القاهرة بداية من شهر يونيو الحالي، ويقارب عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها 270 ألف طالب وطالبة، وتجمع الامتحانات بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح المعدلة، وتأتي بنظام الأسئلة الموضوعية وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

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