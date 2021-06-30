تراند الفن: أسامة الأزهري بذكرى ثورة 30 يونيو: الوقت يتطلب منا الاجتهاد في استكمال مسيرة البناء

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 04:09 صباحاً - تقدم الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو.

وقال الأزهري في بيان له، إن الوقت يتطلب منا جميعا الاجتهاد في استكمال مسيرة البناء والتنمية، تحت إدارة قيادتنا السياسية الحكيمة، والارتقاء ببلادنا وعودتها لمكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

وأضاف: كل مصري عليه العمل والإنتاج؛ من أجل رفعة وطننا العظيم، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات.

ودعا الدكتور أسامة الأزهري جموعَ الشعب المصري إلى وضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، والتكاتف خلف قواتنا المسلحة الباسلة، في مواجهة التطرف والإرهاب، والحفاظ على مقدرات الشعب المصري، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها ورئيسها من كل مكروه وسوء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.