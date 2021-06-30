تراند الفن: انتحار فرد حراسة من أعلى كوبري قصر النيل (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أقدم أحد الأشخاص يدعى أحمد شعبان عبد الواحد، فرد حراسة بشركة زاد عبر البحار للحراسة في العقد الخامس من عمره، على الانتحار، بإلقاء نفسه في مياه نهر النيل من أعلى كوبرى قصر النيل، في نطاق محافظة القاهرة.

وتعود التفاصيل عندما تلقى المقدم حسام العشماوي رئيس مباحث قسم قصر النيل، بلاغ إلى القسم بحالة غرق في نهر النيل أعلى كوبرى قصر النيل بنطاق محافظة القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة بالاستعانة بقوات الإنقاذ النهري التي تكثف جهودها في انتشال الجثة، للوقوف على ظروف وملابسات الانتحار.

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