تراند الفن: بالفيديو: المصيبيح يكشف عن اختراق المتطرفين لوزارتي الداخلية والإعلام .. وتعطيلهم بث تصريح للأمير نايف عن الإخوان

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏51 دقيقة مضت المرصد 17 زيارة

صحيفة المرصد: كشف المسؤول السابق في وزارة الداخلية الدكتور سعود المصيبيح عن اختراق المتطرفين وزارتي الداخلية و الإعلام. ومحاولة تعطيلهم بث مقابلة الأمير نايف عن الإخوان في وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقال خلال لقاء له في برنامج “هنا الرياض” المذاع على قناة الإخبارية: “للأسف شاهدنا اختراق جهات حساسة منها وزارة الداخلية والمناصحة “.

وتابع: ” أتذكر أن مقابلة الأمير نايف مع جريدة السياسة لم تبث لمدة 3 أو 4 أيام في وكالة الأنباء السعودية حيث حاول المتطرفين عدم بثها. مشيرا إلى أنه لولا متابعة الأمير نايف للأمر لم يكن يتم بثها. لافتا إلى أنهم كانوا يدركون خطورة المقابلة بسبب تصريحه عن الإخوان.

وأردف: نحن الآن أمام مرحلة تنوير عظيمة قادها خادم الحرمين الملك سلمان عندما قال لا نريد تطرف من جهة ولا نريد انحلال من جهة وأيضا قال سمو ولي العهد لن نعود إلى حقبة 1979 .

وأشار إلى أن المتطرفين خلقوا حالة من التوتر والخلل النفسي لدى الناس بسبب المغالاة والتشدد ووصل الأمر إلى أن الابن يقتل أبيه رغم أن الإسلام حث على الوسطية والتسامح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.