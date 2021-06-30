تراند الفن: اليوم.. الانتهاء من تلقي طلبات التحويل للحاجزين بالإسكان الاجتماعي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 04:09 صباحاً - ينتهي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اليوم 30 يونيو، من تلقي طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليًا، أو التي يوجد بها وحدات يجري تنفيذها، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات.

وعمليات التحويل تتم للمشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم، والحاجزون المتاح لهم الاستفادة من الخدمة الجديدة والتحويل هم حاجزو الإعلان الثامن “الكراسة الحمراء/ مراحل التشطيب والزرقاء/ تحت الإنشاء” والإعلان التاسع والإعلان الـ11 والإعلان الـ 12 والـ 13 والإسكان القومي من 2005: 2009 – النقابات “محدودي الدخل”.

ويمكن تقديم طلب تحويل على النحو التالي:

1- الدخول على الموقع الإلكترونى المخصص لخدمة العملاء https://cservices.shmff.gov.eg.

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي أنه يشترط لقبول التحويل، عدم قيام العميل باسترداد مقدم جدية الحجز أو أن يكون سبق التخصيص له أو سبق تقدمه بطلب تحويل بالإعلان الأصلي المُتقدم عليه، كما يكون طلب التحويل عن طريق الموقع الإلكتروني، وليس أي وسيلة آخرى وفي المواعيد المقررة.

و في حالة قبول الطلب يشترط التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن لسداد رسوم جدية التحويل 35 جنيهًا تحت مُسمى خدمة طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية بواسطة صاحب الطلب، كما يقوم العميل بتقديم إيصال سداد مقدم الحجز لموظف البريد للإطلاع عليه.

وفي حالة عدم تقدم الحاجزين ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوفرة حاليًا والوحدات الجاري تنفيذها بـكل من المدن والمراكز التي لا تتوافر بها وحدات سكنية، بطلباتهم خلال المهلة المعلن عنها فإن ذلك يعد عدولا عن الاستمرار فى الحجز، ويعتبر الحجز لاغيا، ويلتزمون باسترداد مبلغ مقدم جدية الحجز الخاص بالوحدة السكنية.

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