نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير ايفون وهواوي وسامسونج احدث اسعار جوالات مكتبات جرير jarir bookstore في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير للجوالات ايفون الحديثة، وهواوي، وسامسونج تجدوها بأحدث المواصفات الحصرية في سوق الجوالات السعودية، حيث تقدم مكتبات جرير jarir bookstore هواتف مختلفة ذات جودة علية مقابل أسعار مخفضة تنافس غيرها، وهذا من أكثر اسباب تفضيل المستهلك لخصومات جرير اون لاين jariri ، سواء على الجوالات أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية الذكية من شاشات أو لابتوب جرير.

عروض مكتبة جرير ايفون وهواوي وسامسونج احدث اسعار جوالات مكتبات جرير jarir bookstore

عروض جرير على اسعار الجوالات نقدمها لكم من أشهر الماركات مثل iphone وجوالات سامسونج وهواوي، وهذا بأفضل المواصفات التي تم طرحها في أسواق الجوالات لتواكب سرعة التكنولوجيا في هذا العصر، فنجد في العامين 2020 و 2021 قد تم إصدار الكثير من الهواتف ذات التقنيات الحديثة، والتي يبحث عنها الجميع عند شرائهم هاتف جديد.

ومن بين تلك التقنيات الحديثة نجد طفرة تكنولوجيا الإتصالات من شبكة الجيل الخامس التي بأت بالفعل في العمل في عدد من الدول، كما نجد تقنية الـ nfc التي حدث فيها الكثير من التطورات مؤخرًا جعلت منها تقنية اتصال ذات نفع كبير في إجراء عمليات الدفع والتواصل بين الأجهزة، هذا مع ما حدث من تطور في زيادة سعة حجم الرامات في الجوالات والتي مكنها من تأدية عدد كبير من المهام في آنٍ واحد، واليوم سوف نتعرف على أشهر الجوالات التي تحمل تلك التقنيات الحديثة.

عروض مكتبة جرير

نشرح لكم في هذه الفقرة تفاصيل عروض جوالات جرير علىى الهواتف التي تتبع فئة 5 جي أو جوالات الجيل الخامس، وهي شبكة إتصال تم تدشينها مؤخرًا لتحسين قوة شبكات الجوالات، فهي تقدم إتصال واضح وسرعة بيانات للإنترنت فائقة، ومن المتوقع أن يتم تفعيلها هذا العام في العديد من الدول العربية، ولذا يسعى المستهلك إلى شراء جوال يدعم خاصية 5G.

سامسونج جالكسي اس 21 سعة 128 جيجا بسعر 3899 بدلً 3999 ريال سعودي.

عروض جرير

تحتوي جميع الجوالات الحديدثة على سعة للتخزين (الرام)، والتي من خلالها يتم تعامل الهاتف مع البرامج والبيانات به، وكلما كان حجم الرامات كبير كلما زادت سرعة معالجة الجوال للتطبيقات، وفي التالي اسعار الجوالات في جرير ، والتي تحتوي على رامات بحجم 12 جيجا بايت والتي تعد الأكبر مساحة في اوقت الحالي.

ايفون 11 جرير سعة 128 جيجا بسعر 3299 ريال سعودي.

مكتبات جرير

يوجد بمعظم الجوالات الحالية لدى جرير خاصية ان اف سي NFC ، وهي خاصية هامة تسمح للهاتف بنقل البيانات لهاتف آخر بطريقة أسرع بمجرد ملامسته بالهاتف الآخر، كما يمكن من خلالها تنفيذ الهاتف لمهام محددة مسبقًا، فمن المتوقع أن يتم إستخدام تلك التقنية في المستقبل القريب.

سامسونج s20 الترا جرير سعة 128 جيجا بسعر 3299 بدلً 5039 ريال سعودي.

jarir bookstore

تعد سماعات الجوال من الملحقات الهامة التي يتسائل عن مواصفاتها الفرد قبل الشراء، فبالرغم من أن بعض الجوالات تكون ملحقة بسماعات في علبة الهاتف، إلا أن تلك السماعات تكون من النوع الغير لاسلكي، والتي ليست من النوع العملي في ظروف الحياة الحالية، فالكثير منا يفضل شراء سماعات لاسلكية ايربودز منفصلة، وفي التالي اسماعات جرير المتاحة بخصومات حتى 40%.

سماعات هواوي جرير فري بودز 3 بسعر 499 بدلًا من 659 ريال سعودي بخصم 24%.

فري بودز 3 بسعر 499 بدلًا من 659 ريال سعودي بخصم 24%. سماعات ايربودز جرير ال جي تون فري بسعر 299 بدلًا من 499 ريال سعودي بخصم 40%.

ال جي تون فري بسعر 299 بدلًا من 499 ريال سعودي بخصم 40%. سماعات بلوتوث جرير سينايزر مومينتام ترو وايرلس بسعر 699 بدلًا من 1099 ريال سعودي بخصم 36%.

كما يتيح موقع جرير الاكتروني في عروضه سماعات ابل ايربودز التي تعد الأعلى قيمة على الإطلاق، حيث تتسم بجودتها الفائقة ونقاء صوتها، لتعيش معها تجربة رائعة عند إجراء مكالماتك أو الإستماع إلى الملفات الصوتية، وهذا كله بسعر مخفض على ايربودز جرير ، فيمكنكم شرؤها بتخفيض 21% وتوفير 25 ريال سعودي، لتحصلوا عليها بسعر 949 ريال فقط.

سماعة هواوي فري بودز 3 آي بسعر 329 بدلًا من 439 ريال سعودي بخصم 25% بتوفير 110 ريال سعودي مع هديا قيمتها69 ريال سعودي .

سماعة ابل اير بودز زيرو بسعر 949 بدلًا من 1199 ريال سعودي بخصم 21% بتوفير 250 ريال سعودي.

سماعة بلوتوث سينايزر ترو وايرلس بسعر 499 بدلًا من 799 ريال سعودي بخصم 38% بتوفير 300 ريال سعودي.

ساعة ابل جرير

ساعات ابل يبحث عنها كذلك الكثير، فكما عودتنا ابل في الأيفون نجدها طورت ساعاتها لتمتلك تقنيات قوية لا حصر لها، حيث أن ساعه ابل جرير تدعم خاصية الشرائح الإلكترونية المميزة، وتفننت أبل في إصدارها بألوان متعددة تتناسب مع مختلف الأزواق، فنجد منها الأبيض، والأحمر، والأزرق، ناهيك عن أناقة وفخامة اللون الأسود من جرير ساعة ابل ، كما أن هيكلها من الاستانلس ستيل مما يعطيها صلابة ومتانة.

jarir

يلزم لكل الجوالات أجهزة شحن للبطارية، ومعظم الجوالات تأتي بشواحن سلكية متوافقة معها بقوة وات متناسبة مع حجم البطارية وسرعة الشحن، ونظرًا لوجود العديد من الجوالات التي تدعم خاصية الشحن السريع والشحن الاسلكي، وهنا يأتي دور عروض مكتبة جرير على أجهزة الشحن السلكية والاسلكية، والتي يقدمها لكم بخصومات كبرى حتى 20%.

فروع جرير

من الممكن شراء معروضات جرير من خلال موقع جرير الالكتروني، لكن كذلك يوجد له فروع في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، وفي التالي تعرض لكم بعض عناوين فروع جرير بالرياض لتختاروا من بينهم الأقرب لكم:

طريق المدينة المنورة في البديعة.

بحي الحمراء في طريق الملك عبدالله مخرج 10.

داخل الحياة مول على طريق الملك عبدالعزيز.

في بانوراماا مول بمحمع بانوراما بشارع التخصصي.

قدمنا لكم عروض الجوالات في جرير على مختلف أتنواع الهواتف ذات التقنيات العالية، من حيث الإنتماء إلى الجيل الخامس، وتوافر خاصية نقل البيانات nfc، وأيضًا الإحتواء على سعة ذاكرة رام كبيرة، وهذا وفقًا لآخر التحديثات على موقع مكتبة جرير الرسمي.

وتابعونا في المزيد من عروض جرير التي تضم جوالات من فئات ذات تقنيات عالية، مثل الكاميرا فائقة الوضوح، أو سعة ضخمة من الذاكرة الداخلية للتخزين، كما سنقدم لكم أيضًا أفضل الجوالات من حيث التصميم والمتانة، هذا بالإضافة إلى الجوالات التي تشتمل على معالج قوى جدًا مثل معالجات سناب دراجون التي اشتهرت بها جوالات سامسونج، كل هذا نعرضه لكم في المقالات التالية.