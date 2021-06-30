تراند الفن: عبد الحفيظ: الأهلي لا يدخل مباراة أمام الترجي “بكامل تركيزه” إلا ويفوز بها

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 05:09 صباحاً - كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، سبب الإجازة الطويلة الذي حصل عليه لاعبو الفريق الأول بالنادي قبل مباراة الترجي التونسي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحات تليفزيونية: “بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، كان صاحب فكرة منح راحة 6 أيام قبل مواجهة الترجي التونسي”، مؤكدًا أن سبب الإجازة أننا شعرنا أن اللاعبين كانوا يحتاجون للانفصال تمامًا عن أجواء المباريات لإزالة الضغوط واستعادة التركيز”.

وأضاف: “موسيماني يتميز عن غيره بإجادته للتحضير قبل المباريات بأفضل صورة، كما يهتم جيدًا بأدق التفاصيل، بالإضافة لأنه مستمع جيد جدًا”.

وأكمل: “موسيماني أصر على الاستحواذ على الكرة أمام الترجي في تونس، وهو ما حققه من خلال الدفع بحمدي فتحي في مركز قفشة”.

وتابع: “مفيش مباراة الأهلي دخلها “بكامل تركيزه” في مواجهة الترجي إلا وفاز بها، وخصوصًا في رادس، مضيفًا، أن فريق الترجي تاريخه كبير في دوري أبطال إفريقيا، ووصل للنهائي في آخر 10 سنوات”.

واختتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته قائلًا: “واجهت فريق الترجي 11 مرة خلال مسيرتي، والفريق التونسي يمتلك شخصية قوية خاصة في رادس”.

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