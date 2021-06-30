تراند الفن: فوائد ورق اللوري للصحة والشعر

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 05:09 صباحاً - يعتبر ورق الغار أو ” اللوري” من الأشجار العطرية دائمة الخضرة، يستخدم في مختلف المطابخ لما له من مذاق رائع ويضفي طعم مختلف على الأغذية، كما أنه يتميز بالعديد من الفوائد الصحية الهامة لجسم الانسان، إذ يعد علاج فعال لداء السكري من النوع الثاني.

فوائد اوراق الغار:

مفيد لصحة الجهاز الهضمي:

يحتوي ورق الغار على إنزيمات هاضمة ومهدئات، مما يساعد في تخفيف اضطرابات المعدة ومشكلات الجهاز الهضمي، والتي تتمثل في التهابات القولون المزمنة ومرض حساسية القمح.

مفيد للجهاز التنفسي:

عند استنشاق مغلي أوراق الغار فذلك يساهم في علاج السعال ومشكلات الجهاز التنفسي، كما يمكن دهن الصدر بالزيت المستخلص من ورق اللوري، حيث يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا.

مفيد للشعر:

يمكن تدليك فروة الرأس بزيت الغار، حيث يساهم في علاج قشرة الشعر، وتحفيز البصيلات على النمو، كما يقلل زيت الغار من تساقط الشعر، نظرًا لإحتوائه على خواص محفزة للدورة الدموية ومضادة للبكتيريا.

مفيد للقلب والجهاز الدوري:

تمتلك أوراق الغار حمض الكافييك ومادة الروتين، حيث تساهم الأخيرة في تعزيز الأوعية الدموية، أما حمض الكافييك فيساعد على خفض معدل الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي الوقاية من أمراض القلب والجهاز الدوري.

خفض مستوى السكر في الدم:

يدعم ورق اللوري مستقبلات الأنسولين في الخلايا، مما يترتب عليه تنظيم معدل السكر في الدم.

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