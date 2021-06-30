تراند الفن: 3 نصائح للراغبين في الاستثمار العقاري

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 05:09 صباحاً - قال محمود طاهر نائب جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، ان الحكومة والمستثمرين دخلوا مشروع العاصمة الإدارية بثقة، ومصر تسابق الزمن في هذه المشروعات التنموية، ليس في العاصمة الإدارية فقط، لكن في العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرها، وأعمال التطوير جارية على قدم وساق في مختلف المدن.

مصر يعاد تخطيطها مره أخري

وأضاف طاهر أن مصر يعاد تخطيطها مره أخري من شبكه طرق قومية علي مستوي محافظات مصر ومشروعات سكنيه لمحدودي الدخل في ما يقرب من 25 مدينة جديدة فضلا عن مدن الجيل الرابع والحلم الذي بات حقيقة.

وأوضح طاهر، أن الشركات بدأت هي الأخرى بدء أعمال الإنشاءات، ومن المتوقع الانتهاء من مشروعاتها في غضون 3 سنوات على الأكثر بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للبناء.

العاصمة ليست للأغنياء ويمكن الاستثمار بأقل الإمكانيات

وأشار إلى أن الأسعار تختلف من مكان لآخر وفقًا لحجم الخدمات المتاحة بالمشروع، ونصح الراغبين في شراء الوحدات أولا: وضع خطة وتحديد متطلباتهم وفق احتياجاتهم الشخصية، وأن هناك أقاويل واعتقادات خاطئة حول أن العاصمة الإدارية للأغنياء فقط، وأنها محاطة بسور، وكل ذلك محض شائعات.

ثانيا: أنه يتعين على الراغبين في شراء الوحدات تحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى شراء الوحدة العقارية سواء كانت فيلا أو شقة أو مكتب إداري، بهدف السكن والعمل، أو الاستثمار، وهذا يسهل المهمة عليه بعد ذلك.

ثالثا: يجب المفاضلة بين أكثر من منتج، ومراعاة الخدمات قبل السعر.

وتابع أن ” الحكومة انتهت من إنجاز 85% من المرحلة الأولى بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، خلال أقل من 4 سنوات فقط، وتضم الداون تاون، المنطقة المركزية، ومنطقة المال والأعمال والحي الحكومي، مشيرًا إلى أن الأخير انتهى تقريبًا بنسبة 95%، ومن الممكن أن تبدأ الوزارات في النقل نهاية العام الجاري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.