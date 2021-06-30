تراند الفن: تحطم سيارة نصف نقل في انهيار شرفة عقار شرق الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 05:09 صباحاً - انهارت شرفة عقار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة باكوس شرق الإسكندرية، الأمر الذي تسبب في تحطم سيارة نصف نقل، تصادف وقوفها أسفل العقار، فيما لم ترد أنباء عن وجود إصابات.

تلقت قسم شرطة الرمل أول، إخطارا من قسم شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ، بانهيار شرفة عقار، بشارع سينما ليلى، بمنطقة باكوس، دائرة قسم شرطة الرمل.

وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة الرمل أول، رفقة قوات الحماية المدنية، ومسؤولي حي شرق، إلى موقع الحادث.

وتبين أن الحادث عبارة عن انهيار لشرفة عقار، أعلى سيارة نصف نقل، وهو ما تسبب فى تحطمها بالكامل، فتم عمل كردون حول مكان الانهيار وبدء رفع آثار الحادث، بينما لم يسفر الحادث عن سقوط مصابين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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