تراند الفن: يعرض اليوم احتفالا بالذكرى الثامنة لـ 30 يونيو.. أبرز المعلومات عن الفيلم الوثائقي “القرار”

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 05:09 صباحاً - يترقب الجمهور عرض الفيلم الوثائقي التسجيلي “حكاية قرار حرر مصر من يد الإخوان”، والذي يرصد ملحمة 30 يونيو تزامنًا مع الذكرى الـ8 للثورة، والفيلم من بطولة الفنان آسر ياسين.

نشر الحساب الرسمي لقناة سي بي سي، على موقع “انستجرام”، البرومو الدعائي للفيلم التسجيلي “حكاية قرار حرر مصر من يد الإخوان”، وأوضحت القناة أنه سيتم إذاعة الفيلم، الذي يستعرض الكثير من أحداث ثورة 30 يونيو، ويعرض مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة.

وروج أيضًا الفنان آسر ياسين للفيلم ونشر فيديو البرومو، عبر صفحته الرسمية على موقع “انستجرام”، مشوقًا جمهوره للفيلم.

وظهر آسر في الفيديو وهو يتحدث مع عدد من الشخصيات، منهم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، والكاتب عيسي إبراهيم.

يعرض فيلم “القرار” عبر شاشة قنوات “سي بي سي”، اليوم الموافق 30 يونيو في تمام الساعة العاشرة مساءً.

– تدور قصة الفيلم، حول الواقع الذي عاشته مصر في ظل حكم الإخوان في القرن الـ21، خلال فترة 30 يونيو، والعمليات الإرهابية التي قامت بها الإخوان ضد الشعب المصري.

– واستعرض البرومو، الأفعال التي ارتكبتها جماعات الإخوان، من عمليات التخريب، وحرق المساجد، والكنائس، والمؤسسات العامة التي تملكها الدولة.

– واستعرض أيضًا، خروج الملايين من الشعب المصري، لإنقاذ مصر من هذا الواقع، وانتصار إرادة المصريين، في خروج جماعة الإخوان من حكم البلاد.

ويذكر أن أخر أعمال آسر ياسين المسلسل الإذاعي الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي “الـ Big Million” مع الفنانة نيلي كريم، وليلى عز العرب، وكان يُذاع على محطة راديو إنرجي.92.1

المسلسل تأليف تامر حبيب، وتخرجه الإعلامية زهرة رامي في تجربتها الأولى، وتدور أحداثه حول آدم منجي شاب مستهتر يقرر عمه حرمانه من الميراث وتوقف إمداده المادي ويشترط عليه الزواج قبل أن يرث أمواله.

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