تراند الفن: الكشف عن آخر تطورات الثلاثي الكبار في المنتخب الأولمبي

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 05:09 صباحاً - مازال شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، يرغب في ضم محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال مشاركة الفراعنة في أولمبياد طوكيو الشهر القادم، ولكن بسبب تعارض البطولة، مع نهائي دوري أبطال إفريقيا، أصبح تواجده صعبًا.

وعلم “القاهرة 24” أنه في حال عدم ضم لاعبين، في المنتخب الأولمبي من النادي الأهلي، في الثلاثي المسموح بهم فوق السن، سيكون الثلاثي الأقرب هو أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، ومحمود حمدي الونش، وطارق حامد لاعبي الزمالك.

وعلم “القاهرة 24” أنه في حال انفراج أزمة تعارض مباريات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، مع نهائي دوري أبطال إفريقيا، سيكون الثلاثي فوق السن الأقرب، هم محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل، ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25، ثم مواجهة أستراليا يوم 28، من نفس الشهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.