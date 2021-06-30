تراند الفن: وزارة التضامن الاجتماعي تطلق “ملتقى سند” لبحث قضية كفالة الأطفال

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 06:09 صباحاً - شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي – مساء أمس – في “ملتقى سند للرعاية البديلة” تحت عنوان “في الكفالة حياة” والذي تنظمه جمعية “وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام” على مدار يومين عبر منصة زووم، كما أطلقت جمعية وطنية خلال الملتقى مشروع “الأسر البديلة”، والذي سيتم تنفيذه على مدار 3 سنوات في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، بهدف رفع الوعي وتطوير منظومة الكفالة.

يأتي هذا المشروع بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية المجتمعية وبنك الإسكندرية.

وصرحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمتها في الملتقى: “يسعدني دائمًا التعاون مع وطنية ونقدر دورها كمجتمع مدني نشيط وفعل حقيقي ذو أثر طيب ملموس على حياة الأطفال الأولى بالرعاية. أطلقنا استراتيجية الرعاية البديلة في أبريل 2021 وسنعرضها على فخامة الرئيس السيسي حيث يرغب بمتابعتها بشكل شخصي، ونحن بصدد الانتهاء من قانون الرعاية البديلة.” وأضافت: “هنالك تقدم ملموس حيث نطرح أكثر من بديل مثل الأسر الآمنة والبيوت الصغيرة والأسر الكافلة والبديلة.

وقد فاق عدد الأطفال المكفولة عددهم بالمؤسسات، وهذا ما كنا نطمح إليه، وقد تلقينا 2608 طلب لأسر كافلة، وهو الأكثر في تاريخ وزارة التضامن الاجتماعي”.

ومن جانبها قالت عزة عبد الحميد، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية وطنية وعضو اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي: “لو استطعنا أن نحفظ حق الطفل فاقد الرعاية الوالدية في الرعاية والحماية وحقه في الحفاظ على هويته وكرامته واحترامه لذاته، سنطمئن على مستقبله بشكل كبير، وهي مسؤولية جميع الأطراف المعنية والمحيطة المؤثرة على الطفل بداية من وزارة التضامن الاجتماعي وبيوت الرعاية والأسر البديلة والمجتمع المدني والمدارس والجامعات والإعلام والمبادرات، ومن أجل تقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف المعنية، نقيم ملتقى سند لكي نستطيع توحيد الرؤى لتحقيق الحلم بأن يحصل كل طفل على حقه بأن يحيا في مجتمع يحتويه وينتمي له”.

وقد ناقش الملتقى الأبعاد المختلفة للكفالة، من الناحية القانونية والدينية والنفسية، بمشاركة متخصصين؛ مثل المستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن ورئيس اللجنة العليا للأسر البديلة بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية وعضو اللجنة العليا للأسر البديلة، والدكتورة هالة حماد استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين والعلاقات الأسرية، كما استعرض المشاركون بعض القصص الواقعية التي تحدث أصحابها عن الكفالة، سواء من الأسر أو من الشباب المكفولين.

وتشارك في الملتقى مساء اليوم المخرجة مريم أبو عوف، مخرجة الجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ” بطولة منة شلبي، والذي يتحدث عن مفهوم الكفالة ويسلط الضوء على كل التحديات القانونية والاجتماعية لكفالة الأطفال والذي ساهمت فيه جمعية وطنية بخبرتها في تقديم المعلومات وقصص حقيقية من الأسر الكافلة.

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