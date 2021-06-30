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فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 23 دقيقة مضت المرصد 13 زيارة
صحيفة المرصد : أعلنت النقابة الوطنية لعدول المغرب (التوثيق القانوني)، أمس الثلاثاء، خوض إضراب عن العمل للمطالبة بتعديل إحدى مواد قانون أقر قبل 15 عاماً بهدف تحسين ظروف عملها.
وسيستمر الإضراب الذي سينطلق في الأول من يوليو المقبل، لمدة أسبوع في كامل أنحاء البلاد، بحسب موقع “المغرب 24”.
وتطالب النقابة وزارة العدل بالتجاوب مع مطالبها الخاصة بتعديل القانون المنظم للمهنة بما يواكب تطورات العصر الحالي.
وخلال فترة الإضراب لن يتم تحرير أي عقد زواج بالمغرب، كما لن يتم تحرير أي عقود أخرى بما في ذلك المعاملات العقارية والتجارية والأمور الخاصة بالأحوال الشخصية والميراث.
ويتزامن إضراب العدول في المغرب مع العطلة الصيفية التي يكثر فيها الإقبال على الزواج.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بدءاً من يوليو.. لا زواج في هذه الدولة العربية! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.