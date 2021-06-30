تراند الفن: الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل افتراضية عن استراتيجيات الاكتتاب وإدارة المحافظ التأمينية

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 06:09 صباحاً - ينظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل افتراضية عن بناء استراتيجيات الاكتتاب وإدارة المحافظ التأمينية، وتشمل عدة محاور لإدارة الاكتتاب وفقا لرؤية 2030.

ويتحدث فى ورشة العمل الافتراضية هذه محمد مهران نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز مصر، ورئيس المجلس التنفيذي للتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالاتحاد المصري للتأمين.

وكشف الاتحاد المصرى للتأمين أنه سوف يقدم ورشة العمل الافتراضية، علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين.

ويدير النقاش الدكتور طارق سيف أمين عام الاتحاد، وتعقد ورشة العمل يوم الثالث عشر من شهر يوليو المقبل الساعة الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويعقد الاتحاد المصري للتأمين ورش افتراضية وحلقات نقاشية دورية، فى إطار خطة الاتحاد المصرى للتأمين للتوعية بالقضايا المعاصرة في صناعة التأمين.

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