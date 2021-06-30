تراند الفن: تعرف على بدلاء طاهر محمد طاهر في المنتخب الأولمبي بعد تمسك الأهلي بلاعبه

فنون - كتب امير التهامي في الأربعاء 30 يونيو 2021 07:09 صباحاً - يسعي شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، مع اتحاد الكرة، واللجنة الثلاثية، برئاسة أحمد مجاهد، على التوصل لحل مع اللجنة الأولمبية الدولية، بعدما تعارض نهائي دوري أبطال إفريقيا، مع دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو الشهر القادم.

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو المقبل، على ملعب محمد الخامس بالمغرب، بينما سيكون فى تلك الفترة، يستعد المنتخب الأولمبي للسفر إلي طوكيو، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ويتمسك الأهلي بلاعبيه، للمشاركة فى نهائى دوري أبطال إفريقيا، ويُعد فى مقدمة اللاعبين طاهر محمد طاهر، والذي استطاع الظهور بشكل مميز مع الفريق خلال البطولة الحالية، ويُعد أيضًا طاهر أحد قادة المنتخب الأولمبي، الذي يعتمد عليهم شوقي غريب، ولكن في حال عدم تواجد طاهر، خلال دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، سيكون أمام غريب عدد من الحلول، الأول هو لاعب بيراميدز إبراهيم عادل، والذي دخل حسابات غريب بقوة، للتواجد فى الأولمبياد، والآخر هو أحمد عبد القادر لاعب سموحة.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي، نظيره الإسباني يوم 22 يوليو المقبل، ثم مواجهة الأرجنتين يوم 25، ثم مواجهة أستراليا يوم 28 من نفس الشهر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.